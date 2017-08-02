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Paddy Power объявила имя главы отдела ставок на Дональда Трампа

2 августа 2017, среда. 15:15 Ставки

Ирландский букмекер Paddy Power назначил Джо Ли на пост главы отдела ставок, связанных с действующим президентом США Дональдом Трампом.

В апреле этого года из-за растущего спроса на связанные с Дональдом Трампом ставки Paddy Power публично объявила, что создаст специальный отдел, который будет отвечать за линии о Трампе.

Компания добавила, что Ли, который имеет большой опыт работы на рынке ставок, будет занимать пост до тех пор, пока Дональд Трамп останется президентом США.

«В мире нет другого такого человека, как Дональд Трамп, люди восхищаются им. Он намного более популярен у любителей ставок, чем Brexit», — сказал Ли.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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