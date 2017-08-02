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Bet365 Australia впервые зафиксировала прибыль по итогам финансового года

2 августа 2017, среда. 17:00 Ставки

Австралийское подразделение британского онлайн-оператора Bet365 впервые зафиксировало прибыль по итогам финансового года.

Bet365 Australia подала документы в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям, указав, что в течение 12 месяцев до 26 марта 2017 года компания получила прибыль до налогообложения в размере $ 960 тыс. В 2015 и 2014 годах оператор фиксировал убытки в размере $ 9,7 млн и $ 34 млн соответственно.

Оборот Bet365 превысил $ 2 млрд, что составляет около 17% от австралийского рынка онлайн-ставок.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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