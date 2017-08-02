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Гарбинье Мугуруса — Кейла Дей: прогноз «Чемпионата» на матч в Стэнфорде

2 августа 2017, среда. 20:00 Ставки

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков подготовил прогноз на матч 2-го круга турнира WTA в Стэнфорде Гарбинье Мугуруса (Испания) — Кейла Дей (США).

Ставка: Дей с форой (+1,5) по сетам с коэффициентом 2.38 (см. все коэффициенты на матч).

«Мугуруса проведёт свой первый матч после победы на Уимблдоне, и встреча не должна получиться для неё лёгкой. Все помнят, как испанка неудачно играла после победы на „Ролан Гаррос“. Возможно, и сейчас психологически ей будет сложно. А соперница у неё молодая и очень дерзкая. Девушки встречались в Индиан-Уэллс в этом сезоне, и тогда Мугуруса вырвала победу только в третьем сете. В Стэнфорде Дей выиграла матч первого круга, причём очень легко победила Мисаки Дои. Мугуруса после Уимблдона отдыхала и вряд ли сейчас сможет показать лучший теннис. Так что Дей минимум сет взять должна».

Встреча Мугурусы с Дей состоится 3 августа. Начало — в 05:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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