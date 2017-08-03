Букмекер forBet заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом из Польши

Польский букмекер forBet заключил спонсорское соглашение с местным футбольным клубом «Шлёнск» из Вроцлава.

Сделка рассчитана на два года. По её условиям логотип оператора появится на передней части игровой футболки «Шлёнска». Также компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Шлёнска» в социальных сетях для продвижения бренда.

После трех туров чемпионата Польши «Шлёнск» занимает 11-е место в таблице.