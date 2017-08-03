Прогноз Генича на матч «Люнгбю» — «Краснодар»: победа российского клуба

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Люнгбю» — «Краснодар».

Ставки: победа «Краснодара» за 2.13; победа «Краснодара» в одном из таймов за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)

«В прошлый четверг было видно, что «Краснодар» недооценил своего соперника. И могли поплатиться подопечные Шалимова. Если бы не расточительность датских игроков в завершающих стадиях атаки, всё могло закончиться плачевно для «быков». Об этом говорил сам тренер краснодарского клуба.



Сейчас недооценки быть не должно. «Краснодар» просто сильнее. И он должен это доказать на поле. Победа 2:1 оставляет «Краснодару» хорошие шансы, но при этом у «Люнгбю» неплохая атака, команда здорово выбегает в контратаки. И вообще «Люнгбю» почти в каждом матче забивает. А в последнем туре датского чемпионата «Люнгбю» уступил на выезде «Брондбю» 3:5. Три мяча на выезде забить удалось, вёл в счёте «Люнгбю», затем отыгрался, но потом ещё два мяча пропустил, и на этом всё закончилось.



«Люнгбю» понимает, что уступает «Краснодару», но страсть и желание сыграть против такого соперника здесь будут превалировать у датчан. Они, конечно, будут лезть вперёд. Но я думаю, что «Краснодар» вполне может с этим справиться. Попробую сыграть вариант «победа «Краснодара» хотя бы в одном тайме». Но основная ставка — «победа «Краснодара». Неплохое впечатление «Краснодар» оставил по игре со «Спартаком», подвела реализация. Будь на поле Фёдор Смолов, уверен, «Краснодар» смог бы забить в ворота красно-белых. Классон всё-таки не центральный нападающий, это бросалось в глаза. Пока без Смолова, но с датчанами можно разобраться и без него», — рассказал Генич.

Матч «Люнгбю» — «Краснодар» состоится сегодня, 3 августа, в Дании. Начало — в 20:45 мск. В домашней встрече «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1.