Коэффициент на победу «Бней Иегуда» над «Зенитом» составлял 27.00

3 августа санкт-петербургский «Зенит» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы дома уступил израильскому клубу «Бней Иегуда» (0:1). Тем не менее по сумме двух встреч в следующий раунд турнира вышла российская команда.

Победа израильтян стала большой сенсацией, если судить по сыгравшим коэффициентам. На победу «Бней Иегуда» перед началом встречи предлагалось ставить за 27.00. Коэффициент на непроигрыш гостей составлял 7.00.

В плюсе остались и ставившие на нерезультативный футбол. Тотал матча меньше 2,5 гола котировался за 2.72. На ТМ 1,5 гола предлагалось ставить за 6.00.