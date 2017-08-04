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Приложения для азартных игр поступили в Google Play для трёх стран

4 августа 2017, пятница. 12:20 Ставки

Приложения для азартных игр поступили в магазин Android от Google после того, как цифровой гигант официально смягчил свой запрет на гемблинг-продукты.

В июле британские СМИ сообщили, что Google готовится снять давние запреты на приложения для азартных игр на реальные деньги в Google Play. Теперь Google официально обновил центр политики, в котором подробно описал этот вопрос.

На данный момент приложения для азартных игр доступны только через магазины Google Play в Великобритании, Ирландии и Франции. Google, по-видимому, выбрал эти рынки в качестве пробных, чтобы определить, насколько удачной будет отмена запрета.

888 Holdings одной из первых начала предлагать свои услуги в Google Play
Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Google Plus Игорный бизнес
Новости. Ставки
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