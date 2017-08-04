Приложения для азартных игр поступили в Google Play для трёх стран

Приложения для азартных игр поступили в магазин Android от Google после того, как цифровой гигант официально смягчил свой запрет на гемблинг-продукты.



В июле британские СМИ сообщили, что Google готовится снять давние запреты на приложения для азартных игр на реальные деньги в Google Play. Теперь Google официально обновил центр политики, в котором подробно описал этот вопрос.

На данный момент приложения для азартных игр доступны только через магазины Google Play в Великобритании, Ирландии и Франции. Google, по-видимому, выбрал эти рынки в качестве пробных, чтобы определить, насколько удачной будет отмена запрета.