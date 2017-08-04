Paysafe Group согласилась на предложение Blackstone и CVC о поглощении

Paysafe Group подтвердила, что приняла предложение о поглощении от консорциума Blackstone и CVC Capital Partners.



В заявлении Paysafe, которая является владельцем Skrill, Neteller и Paysafecard, сказано, что сделка оценивается примерно в £ 2,96 млрд (€ 3,28 млрд).



Если сделка пройдёт, то каждый акционер Paysafe получит право на получение 590 фунтов наличными за каждую акцию компании.



Paysafe сообщила, что начиная с мая этого года отклонила ряд предложений, но решила ответить согласием на вариант сделки от Blackstone и CVC Capital Partners.