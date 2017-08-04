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Paysafe Group согласилась на предложение Blackstone и CVC о поглощении

4 августа 2017, пятница. 16:45 Ставки

Paysafe Group подтвердила, что приняла предложение о поглощении от консорциума Blackstone и CVC Capital Partners.

В заявлении Paysafe, которая является владельцем Skrill, Neteller и Paysafecard, сказано, что сделка оценивается примерно в £ 2,96 млрд (€ 3,28 млрд).

Если сделка пройдёт, то каждый акционер Paysafe получит право на получение 590 фунтов наличными за каждую акцию компании.

Paysafe сообщила, что начиная с мая этого года отклонила ряд предложений, но решила ответить согласием на вариант сделки от Blackstone и CVC Capital Partners.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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