Прогноз Карпина на матч «Динамо» — «Амкар»: бело-голубые одержат победу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Амкар».

Ставка: победа «Динамо» за 1.73 (см. все коэффициенты на матч)

«Обе команды начали чемпионат совсем не так, как хотели. Наверное, других результатов ожидали в клубах, особенно в «Амкаре», который проиграл все три матча подряд. Теперь нужно пермякам как-то переламывать ситуацию, причём уже не важно где и как – дома, на выезде.



Но тут дело в том, что «Динамо» особо отступать тоже некуда. После трёх матчей всего одно очко в активе динамовцев.



По составу плюс-минус равенство у этих команд, но «Динамо» играет дома, думаю, поможет это команде. Поставлю на победу хозяев поля», — спрогнозировал Карпин.

Матч «Динамо» — «Амкар» состоится сегодня, 5 августа, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:30 мск.