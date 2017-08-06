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«Зенит» — «Спартак»: статистическое превью матча

6 августа 2017, воскресенье. 15:19 Ставки

6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоится центральный матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак».

В чемпионатах России команды сыграли между собой 51 раз. Ощутимого перевеса нет ни у одной из сторон. «Зенит» побеждал в 19 матчах, «Спартак» — в 18. Ещё 14 встреч завершились вничью.

В последние годы «Зенит» имеет преимущество по личным встречам. В последних 10 матчах команда из Санкт-Петербурга побеждала пять раз, три встречи завершились вничью, и лишь дважды сильнее были спартаковцы.

В том числе «Зенит» выиграл четыре из пяти последних домашних матчей против «Спартака». Если и сегодня питерцы одержат победу, сыграет ставка с коэффициентом 2.08 (см. все коэффициенты на матч).

«Зенит» в нынешнем чемпионате очков пока не терял. Если «Спартак» сумеет не проиграть и прервать тем самым победную серию сине-бело-голубых, сыграет ставка с коэффициентом 1.74.

Матчи «Зенита» и «Спартака» в последнее время в большинстве случаев получаются результативными. Тотал в 2,5 гола пробивался в 12 из 14 последних поединков команд. Если тенденция продолжится и сегодня и команды на двоих забьют минимум три мяча, сыграет коэффициент 1.85. На ТМ 2,5 гола можно поставить за 2.07.

В 11 из 13 последних матчах команды обменивались забитыми голами. «Обе забьют» в предстоящей встрече котируется за 1.65.

Бывший форвард «Спартака» Артём Дзюба после перехода в «Зенит» забивал во всех матчах против красно-белых. Очередной гол нападающего в ворота своего бывшего клуба оценивается коэффициентом 2.50.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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