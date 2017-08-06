Прогноз Карпина на матч «Зенит» — «Спартак»: небольшое предпочтение отдаю гостям

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на гостевую игру красно-белых с «Зенитом» в 4-м туре РФПЛ.

«Уверен, что в этот раз точно не будет ситуации, когда кто-то кого-то «разорвёт». Будет примерно равная игра двух сильных соперников. Но небольшое предпочтение отдам, да, «Спартаку». Причины две. Первая: у «Зенита» много новичков и новый тренер, а у «Спартака» — сыгранная, притёртая друг к другу команда. Вторая: у «Зенита» посреди недели был матч Лиги Европы, а «Спартак» спокойно готовился в Тарасовке», — рассказал Карпин корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

Букмекеры считают фаворитом матча «Зенит» и предлагают поставить на питерцев за 2.03. Шансы «Спартака» на три очка оценены коэффициентом 3.72. Победа москвичей с нулевой форой котируется за 2.17, ничья — за 3.78 (см. все коэффициенты на матч).