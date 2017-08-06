Генич: «Спартак» не проиграет «Зениту» в Санкт-Петербурге

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч четвёртого тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)

«У «Спартака» действительно есть проблемы в обороне, пока не всё сыграно, пока не всё слаженно, но при этом у «Спартака» мощнейшая атака. В хорошем состоянии находится Промес, пусть не забивает долгое время Зе Луиш, но он по-прежнему продуктивен. С точки зрения игры на команду Луис Адриано избавился от «болячек» и тоже проделывает большой объём работы. Самедов вернулся к большим матчам против «Краснодара» и «Зенита».



«Зенит» пока ещё только-только привыкает к своему новому стадиону, к своему новому дому. Может быть, пока ещё не совсем комфортно игрокам «Зенита» играть на новёхонькой, современной арене «Санкт-Петербург», поэтому игра немножечко рваная получается. Она получается лоскутная. Да, «Зенит» выиграл, например, у «Рубина», но согласитесь, что «Рубин» по игре «Зенит» в целом не превосходил.



«Спартак» наверняка отдаст инициативу, отдаст мяч и будет рассчитывать на контратаки, что «Спартак» пытался сделать в игре с «Краснодаром», и у него неплохо, особенно во втором тайме, это получалось. Я думаю, что линия немножечко перекошена в пользу «Зенита» по объёктивным и субъективным обстоятельствам, но мне кажется, опять-таки интуитивно, это игра на три результата, что «Спартак» не проиграет в Петербурге. У него для этого есть ресурсы, есть для этого потенциал», — рассказал Генич.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.