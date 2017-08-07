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Букмекеры: шансы Шубенкова выиграть ЧМ-2017 в беге на 110 м с барьерами — 6%

7 августа 2017, понедельник. 17:03 Ставки

Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, вышел в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Действующий чемпион мира в этой дисциплине стал третьим в первом полуфинальном забеге с результатом 13,22 секунды. Как оказалось, полуфинал с участием россиянина стал самым быстрым из трёх, и время Шубенкова так и осталось третьим среди восьми финалистов.

Букмекеры считают фаворитом финала Омара Маклеода из Ямайки (1.40), следом идёт американец Арис Мерритт (4.96) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Шубенкова, француза Гарфилда Дарьена (по 16.0) и венгра Балажа Баджи (17.0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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