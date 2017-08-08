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В матче за Суперкубок УЕФА 78 % игроков ставят на победу мадридского «Реала»

8 августа 2017, вторник. 18:42 Ставки

Сегодня, 8 августа, в Скопье состоится матч за Суперкубок Европы между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

В противостоянии бывшей и нынешней команд Жозе Моуринью клиенты БК «Лига Ставок» отдают предпочтение испанскому клубу — 78 % всех пари принято именно на победу «Реала». В победу «МЮ» по итогам основного времени матча верят всего лишь 15 % поставивших на эту игру (см. все коэффициенты на матч).

Ещё меньше, 6 %, считают, что в игре будет забито два и менее мячей. 94 % пари на тотал пришлись на «верх от 2,5». Наиболее популярные счета при этом — 2:1 и 3:1 в пользу мадридцев.

Что касается возможных авторов голов, то клиенты БК «Лига Ставок» ставят на забитые мячи в исполнении Ромелу Лукаку. Бельгиец вошёл в тройку лидеров по объёмам принятых пари на авторов забитых мячей. На гол Криштиану Роналду (2.15) поставили 47 % игроков, на гол Лукаку (2.90) — 17 %, а Карима Бензема (2.80) — 13 %.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Лига Ставок
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