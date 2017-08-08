Алексис Санчес точно не уйдёт из «Арсенала» этим летом, считают букмекеры

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал своим партнёрам по команде, что готов сезон-2017/18 провести в стане «канониров», несмотря на желание перейти в «Манчестер Сити».

Букмекеры уверены, что Алексис не покинет «Арсенал» этим летом (1.10). Поставить на переход чилийца в «Ман Сити» можно за 4.50 (см. все коэффициенты).

Следом идут «Монако», «ПСЖ» (по 11.0), «Барселона» (21.0), «Бавария» и «Челси» (по 34.0).

1 августа Санчес, который болел гриппом, вернулся в строй и приступил к тренировкам, однако он был вынужден пропустить матч за Суперкубок Англии с «Челси», в котором его команда победила в серии пенальти.