Федерация скачек Ирландии предложила увеличить налог в 2,5 раза

Федерация скачек Ирландии предложила министерству финансов увеличить налоговую ставку.

Ирландские игроки могут начать готовиться к увеличению налога на ставки после подачи ходатайства от руководства федерации в адрес управления по вопросам налоговой стратегии Министерства финансов Ирландии.

По идее федерации, с каждой ставки игроки будут платить 2,5% налога, а не 1%, как сейчас. Также пошлина на биржевых посредников должна быть увеличена с 15% до 37,5%.

Федерация заинтересована в увеличении ставки налога, поскольку часть полученных денег уходит на развитие скачек в стране.