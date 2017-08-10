Аналитики не считают Макарову фаворитом в матче с Шафаржовой в Торонто

10 августа в матче 3-го круга турнира WTA в Торонто встретятся чешка Люси Шафаржова и россиянка Екатерина Макарова. Начало встречи — в 19:30 мск.



Согласно котировкам, у россиянки чуть меньше шансов на победу в этом матче. Победа Макаровой оценивается коэффициентом 1.99. Победа россиянки — с форой "+1,5" гейма — 1.82 (см. все коэффициенты на матч).



Если Шафаржова сумеет победить Макарову, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что чешка сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.03.