Логотип 12BET появится на рукаве игровой формы «Вест Бромвича»

Букмекерская компания 12BET заключила спонсорское соглашение с английским футбольным клубом «Вест Бромвич Альбион», который выступает в АПЛ.

По условиям сделки, логотип оператора появится на рукаве игровой формы «дроздов». Также логотип 12BET можно будет увидеть на рукаве тренировочных комплектов «Вест Бромвича».

Впервые «дрозды» сыграют в форме с логотипом нового спонсора уже 12 августа в матче первого тура АПЛ с «Борнмутом».

Фото доступно на официальной странице ФК «Вест Бромвич Альбион» в социальной сети «Твиттер».