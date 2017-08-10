Прогноз Игнатьева на матч «Ахмат» — «Краснодар»: результативная ничья

Известный российский тренер Борис Игнатьев дал свой прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар» в пятом туре РФПЛ.

«Обе команды выступили неудачно в предыдущем туре, и сейчас они соседи по таблице. Соперники равные и достойны друг друга. Ставлю здесь на результативную ничью», — рассказал Игнатьев корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры считают «Ахмат» фаворитом и предлагают поставить на грозненцев за 2.65. Шансы «Краснодара» на победу оценены коэффициентом 2.99. Поставить на ничью можно за 3.18. (см. все коэффициенты).