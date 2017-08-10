«Ливерпуль» не продаст Коутиньо «Барселоне» этим летом, уверены букмекеры

Накануне СМИ сообщили, что руководство «Ливерпуля» ответило отказом на второе предложение «Барселоны» о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо: каталонцы предложили € 85 млн в качестве компенсации и € 15 млн в виде бонусов, но мерсисайдский клуб подтвердил своё нежелание расставаться с игроком.

Букмекеры уверены, что Коутиньо не покинет «Ливерпуль» этим летом (1.57). Поставить на переход игрока в «Барселону» этим летом можно за 2.00 (см. все коэффициенты).

Следом в списке претендентов идут «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити» (по 51.0).