Сенат Австралии одобрил закрытие лазеек в законах для игорных операторов

Австралийский сенат перешёл к обновлению и внесению изменений в «Интерактивный законопроект о азартных играх», добавив ряд новых положений и ограничений для интернет-провайдеров услуг азартных игр.



Сенат одобрил принятие «Законопроекта о внесении изменений», направленного на пересмотр ряда положений в рамках действующего в Австралии «Акта интерактивного игорного бизнеса 2001 года».



Новые положения были разработаны для «закрытия лазеек», которые позволяли операторам азартных игр предоставлять услуги по онлайн-покеру и лайв-ставкам. По задумке политиков, операторы больше не могут использовать «серые зоны в австралийских законах ставок».