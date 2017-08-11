Конор Макгрегор стал послом Betsson

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой весовой категории, начал сотрудничество с букмекерской компанией Betsson AB. Макгрегор будет европейским послом оператора.

Один из самых популярных атлетов в мировом спорте, звезда UFC Макгрегор в настоящее время готовится к бою с легендой бокса Флойдом Мейвезером, который состоится в Лас-Вегасе 26 августа.



Макгрегор подтвердил свою роль посла Betsson через канал в YouTube и в социальных сетях.

Видео доступно на официальном аккаунте Betsson в Youtube.