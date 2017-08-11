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Конор Макгрегор стал послом Betsson

11 августа 2017, пятница. 14:55 Ставки

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой весовой категории, начал сотрудничество с букмекерской компанией Betsson AB. Макгрегор будет европейским послом оператора.

Один из самых популярных атлетов в мировом спорте, звезда UFC Макгрегор в настоящее время готовится к бою с легендой бокса Флойдом Мейвезером, который состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Макгрегор подтвердил свою роль посла Betsson через канал в YouTube и в социальных сетях.

Видео доступно на официальном аккаунте Betsson в Youtube.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор
Новости. Ставки
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