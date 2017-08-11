«Лестер Сити» заключил спонсорское соглашение с Dafabet

Ориентированный на азиатский рынок букмекер Dafabet заключил двухлетнее партнёрское соглашение с английским футбольным клубом «Лестер Сити», который выступает в АПЛ. Dafabet стал официальным букмекером «лис».

Компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Лестер Сити» в социальных сетях для продвижения бренда, а также проведёт вместе с клубом ряд общественных мероприятий.

Фото доступно в «твиттере» ФК «Лестер Сити».