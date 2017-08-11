Прогноз Казанского на матч «Арсенал» — «Лестер»: обе команды забьют

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч первого тура АПЛ сезона-2017/18 «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: обе команды забьют за 1.70 (см. все коэффициенты на матч)

«Начну с нескольких забавных фактов. Во-первых, «Арсенал» никогда не проигрывал в пятницу, во-вторых, «Лестер» никогда не выигрывал в пятницу. И вот эти две команды встречаются, чтобы открыть новый сезон английской Премьер-лиги. «Канониры» несколько дней назад совершенно заслуженно, на мой взгляд, завоевали Суперкубок Англии, обыграв по пенальти «Челси». Но стоит заметить, что у команды Арсена Венгера пока небольшой хаос в обороне. И, на самом деле, крайне затруднительно представить, как будет выглядеть защитная линия «Арсенала» в предстоящем матче.



«Лестер» приобрёл нападающего Келечи Ихеаначо. Их дуэт с Джейми Варди выглядел очень прилично в товарищеском поединке с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Плюс есть ещё Рияд Марез, который, я думаю, теперь уже точно останется в «Лестере», и Вилфред Ндиди, который добавлял в каждом матче после январского перехода в стан «лис» и может стать настоящей звездой. Поэтому мне представляется, что команда Крэйга Шекспира забьёт в этой встрече, но и, конечно, пропустит, потому как невероятно сложно сдержать атакующую мощь «Арсенала» на его поле», — рассказал Генич.

Матч «Арсенал» — «Лестер» состоится 11 августа на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск.