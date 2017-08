Bwin запускает рекламную кампанию-блокбастер The Race

Букмекерская компания bwin, входящая в GVC Holdings, объявила о старте многомиллионной европейской маркетинговой кампании, получившей название The Race.



Как сообщается на сайте GVC, 12 августа на ТВ, в кинотеатрах и соцсетях впервые будет транслироваться полутораминутный ролик, содержание которого в компании описывают как «90-секундную автомобильную погоню в голливудском стиле, воплощающую в жизнь азарт и действие, присущие bwin».



Режиссёром видео выступил режиссёр Нима Нуризаде, известный по картинам «Проект X: дорвались», а также «Ультраамериканцы» с Джесси Айзенбергом и Кристен Стюарт в главных ролях. Также Нуризаде снимает клипы для музыкальных звёзд (Лили Аллен, Марк Ронсон и др.).



«Мы хотим, чтобы при упоминании бренда bwin люди вспоминали о волнении, действии и развлечении. Это всего лишь первая часть нашей трилогии. Продолжение последует в следующие 12 месяцев. Мы удивим зрителя. Конечная цель — утвердить bwin как ведущий бренд в Европе», — сообщил Адам Льюис, директор по маркетингу bwin.



Новая маркетинговая кампания букмекера была разработана международным креативным агентством BBH Sport и станет частью более широкой маркетинговой инициативы Live the Action. The Race станет первой крупной кампанией от bwin с тех пор, как букмекер стал частью GVC Holdings в 2016 году.

Осенью 2017 года интерактивные ставки у bwin станут доступны для жителей России. GVC Holdings совместно со структурами предпринимателя Александра Мамута запускает проект bwin.ru.