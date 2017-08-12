Букмекеры обрушили коэффициент на переход Дембеле из «Боруссии» Д в «Барселону»

Накануне дортмундская «Боруссия» официально объявила об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Таким образом игрок был наказан за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Кроме того, клуб оштрафовал футболиста.

После этого букмекеры обрушили коэффициент на переход Дембеле в «Барселону»: поставить на то, что форвард станет игроком каталонского клуба в летнее трансферное окно, можно с коэффициентом 1.09 (см. все коэффициенты).

Шансы «Боруссии» сохранить Дембеле оценены в 3.72. Следом идут «Реал» (12.0), «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (по 26.0).