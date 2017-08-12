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Прогноз Пятницкого на матч ЦСКА — «Спартак»: красно-белые победят

12 августа 2017, суббота. 13:44 Ставки

Известный в прошлом футболист «Спартака» Андрей Пятницкий сделал прогноз на центральный матч шестого тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Эта игра очень дорого стоит, так как поражение одной из команд отбросит её надолго от верхних строчек турнирной таблицы. Поэтому можно быть уверенным, что матч получится весьма осторожным. Но при этом я отдам предпочтение «Спартаку», поскольку ЦСКА хоть и считается топ-клубом России, но в нём есть проблемы в обороне. «Армейцы» сейчас омолаживаются, и им будет сложно противостоять индивидуально сильным спартаковцам», — рассказал Пятницкий корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на хозяев за 2.31. Шансы «Спартака» на победу оценены коэффициентом 3.20. Ничейный исход котируется за 3.54 (см. все коэффициенты на матч).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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