Нагучев: в главном дерби Москвы забьют обе команды

Эксперт «Лиги Ставок» спортивный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак», который состоится в шестом туре российской футбольной Премьер-Лиги.

Ставка: обе забьют за 1.60 (см. все коэффициенты на матч)

«В этом матче я не выбираю «Спартак». Безусловно, не выбираю ЦСКА. Просто потому что здесь не может быть никаких победителей до начала встречи. Потому что и те, и другие относительно неудачно начали сезон, в котором должны (по крайне мере, так ставится задача) побеждать. Поэтому в матче ЦСКА — «Спартак» я предлагаю вам вариант «Обе забьют». И у тех, и у других есть проблемы в обороне. И у тех, и у других есть кому забить. По-моему, логика вполне понятна», — приводит слова Нагучева сайт БК «Лига Ставок».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 12 августа на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА». Начало — в 17:30 мск.