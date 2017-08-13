«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Валерия Карпина на матч РФПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч шестого тура российской футбольной Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» и обе команды забьют за 3.64 (см. все коэффициенты на матч)

«Матч «Зенит» — «Ахмат». Да, «Зенит» не всегда справлялся с «Ахматом», когда он назывался «Тереком». Думаю, что в этом году также будет непросто «Зениту», но команда на ходу, даже при всём при том, что сыграла вничью с «Уралом». Футболисты адаптируются потихоньку. Я думаю, что всё-таки «Зенит» выиграет, но «Ахмат» забьёт, поэтому поставлю на 2:1 в пользу «Зенита», — спрогнозировал Карпин.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.