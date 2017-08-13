Прогноз Генича на матч «Барселона» — «Реал»: команды забьют минимум четыре гола

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на первый матч Суперкубка Испании — 2017 «Барселона» — «Реал Мадрид».

Ставка: тотал матча больше 3,5 гола за 2.05 (см. все коэффициенты на матч)

«Мы никогда не устанем побеждать». Зинедин Зидан краток и убедителен. За полтора года собрать такую коллекцию трофеев — мечта для любого тренера. И кто скажет, что победы Мадрида нелогичны? Сейчас их время, глупо отрицать. «Барселона» и не отрицает, но признавать доминирование «Реала» не собирается. Как мне кажется, Суперкубок Испании для каталонцев на данный момент чуть важнее. Пусть и за победу в нём дополнительной нашивки на форму и не предусмотрено. Конечно, сейчас перед «класико» расклад уже не такой очевидный, как было перед игрой в Майами. Там «Барселона» была на голову лучше готова, и выиграла абсолютно закономерно. Игра в Скопье показала, что Мадрид хорош, спокоен и уверен. Как в концовке прошлого чемпионата, так и в финале Лиги чемпионов.



Прятать голову в песок по примеру «МЮ», разумеется, «Барса» не будет. Никаких пяти защитников и так далее. Тем более дома. Мои глаза меня не обманывают, со всем уважением к уровню «Шапекоэнсе», соперник был слабоват, но тот уровень движения и взаимодействий, которые показала «Барселона», нас ждёт в «класико» — опять суперрезультативное рубилово. Верх от 3,5 оценивается выше «двойки». Как пройти мимо? Причём у меня нет уверенности в победе той или иной команды, хотя перекос в линии явно в пользу каталонцев. По-хорошему надо играть от «Реала», например, с «нулевой» форой за 2.33. Но не в этот раз. В данной ситуации лучше сыграть на голы", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч «Барселона» — «Реал Мадрид» состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Камп Ноу». Начало — 23:00 мск.