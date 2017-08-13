Нагучев: в Суперкубке Италии «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами

Эксперт «Лиги Ставок» спортивный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)

«Мне кажется, что это будет весёлая игра, результативная игра. Мы совершенно ничего не знаем о „Лацио“, который в межсезонье играл по-разному. Новый „Ювентус“ — это тоже большая загадка. Учитывая, что несколько игроков, в частности Бонуччи и Дани Алвес, уже покинули команду. И непонятно, как будет складываться судьба туринцев. Это будет матч-разогрев, в котором, скорее всего, забьют оба клуба. Потому что и те, и другие сырые на старте сезона, неразогретые, а значит есть больше шансов для того, чтобы ошибиться», — приводит слова Нагучева сайт БК «Лига Ставок».

Матч «Ювентус» — Лацио" состоится 13 августа на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск.