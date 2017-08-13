Эксперты: Халеп и Плишкова — фаворитки теннисного турнира в Цинциннати

14 августа в американском городе Цинциннати стартует турнир WTA c призовым фондом, превышающим $ 2,5 млн. Россиянка Мария Шарапова сообщила, что не сыграет на турнире из-за травмы левого предплечья, которую получила в Стэнфорде.

Букмекеры считают фаворитками турнира Симону Халеп и Каролину Плишкову (по 8.00). Следом идет Гарбинье Мугуруса (9.00) (см. все коэффициенты).

Ниже оцениваются шансы Петры Квитовой и Йоханны Конты (по 12.0). Поставить на Анастасию Павлюченкову предлагают за 34.0, а на Светлану Кузнецову — за 41.0.