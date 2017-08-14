Неизвестный поставил $ 880 тыс. на победу Мейвезера над Макгрегором

Неизвестный поставил $ 880 тыс. на победу боксёра Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ставка была размещена в казино South Point Casino в Лас-Вегасе в пятницу днём, информирует ESPN.

Общая сумма выплаты в случае победы Мейвезера составит $ 1,04 млн. При этом подавляющее количество ставок делаются на победу Макгрегора, которого букмекерские компании считают явным аутсайдером боя.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса.