Звёзды мадридского «Реала» снялись в рекламе букмекерской компании

Испанский оператор азартных игр Grupo Codere запустил новую рекламную кампанию «BBQ» с участием звёзд мадридского «Реала» Марко Асенсио, Карима Бензема, Матео Ковачича и Карлоса Касемиро.



Кампания по продвижению продуктов Codere Apuestas была запущена в испанских телевизионных сетях ещё перед матчем за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».



В пресс-службе Codere заявили, что хотят завоевать доверие поклонников «Реала» перед новым сезоном. В ноябре 2016 года Grupo Codere подписал спонсорское соглашение с «Реалом» на три года.

Видео доступно в YouTube.