Букмекеры продолжают понижать коэффициенты на чемпионство «Зенита»

По итогам шестого тура РФПЛ санкт-петербургский «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, оторвавшись на три очка от «Ростова» и «Локомотива» и на четыре от ЦСКА.

После этого аналитики букмекерских контор понизили коэффициенты на чемпионство питерцев. Теперь победа команды Манчини по итогам сезона котируется за 1.40. За 2.82 можно поставить на то, что «Зенит» не сумеет финишировать первым.

Далее с огромным отрывом следует московский ЦСКА (8.80). Замыкает тройку потенциальных чемпионов «Спартак» с коэффициентом 12.50 (см. все коэффициенты на турнир).