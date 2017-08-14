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В Турции у нелегальной гемблинг-группировки изъяли около $ 1 млрд

14 августа 2017, понедельник. 15:45 Ставки

В Турции арестовали главу нелегальной преступной группировки Вейселя Сахина. Власти арестовали Сахина в Сивасе (Турция), когда тот навещал больного отца.

Генеральная прокуратура распорядилась арестовать Сахина за «создание организации для совершения преступлений», а также «незаконные действия со ставками». Полиция также арестовала ещё 25 человек за то, что они «были участниками преступной организации» и «выступали против закона о регулировании ставок».

«Я приехал в Турцию из-за болезни моего отца. Я собирался забрать отца в Стамбул, но был арестован. Я бизнесмен. Я должен выехать за границу», — сказал Сахин.

В прошлом году турецкие власти выявили крупную международную незаконную группировку, занимавшуюся нелегальным гемблингом. Преступники использовали сайты 1xbet, Fortizsbet, Betvigobet, Marimbet, Erabet, Kolonybet, Jollybet, Astecbet, Adminka, Betfigo, Betpass, Resbet, Mrbahis, Carnaval, Redobet и Betbizz.

Полиция изъяла около £ 6 млн ($ 7,8 млн) наличными, а также другие активы, в том числе роскошные автомобили и жилые дома. Стоимость активов, изъятых на Кипре, оценивается в £ 150 млн, а активов в Турции — в $ 780 млн.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес
Новости. Ставки
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