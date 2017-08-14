БК «Пари-Матч» продлила спонсорское соглашение с кипрским АПОЭЛ

Букмекерская компания «Пари-Матч» до конца сезона-2017/18 продлила спонсорское соглашение с кипрским футбольным клубом АПОЭЛ.

«Международный холдинг «Пари-Матч» остаётся главным спонсором ведущего кипрского клуба АПОЭЛ. Соглашение продолжено ещё на один год и распространяется на все игры футбольного сезона-2017/18. В этом году «Пари-Матч» планирует приступить к полноценной работе на Кипре. И если ранее активности предусматривали только имиджевые и ассоциативные проявления, то нынешнее партнёрство направлено прежде всего на качественную коммуникацию и раскрытие преимуществ бренда для конечного потребителя. Так, помимо стандартных спонсорских проявлений сторонами запланирован ряд промо-мероприятий и совместных акций, рассчитанных на широкий круг любителей спорта», — сообщили в пресс-службе компании.

В июне «Пари-Матч» закрыла все ППС на территории России, объявив, что намерена сосредоточиться на работе в онлайне.