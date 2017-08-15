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Букмекеры не уверены, что «Халл» Слуцкого сможет победить «Вулверхэмптон»

15 августа 2017, вторник. 13:30 Ставки

«Халл Сити», главный тренер которого — российский специалист Леонид Слуцкий, по мнению букмекеров, не является явным фаворитом матча 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.69. Шансы «Вулверхэмптона» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью можно за 3.24 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.97.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вулверхэмптон Халл Сити Леонид Слуцкий коэффициенты
Новости. Ставки
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