Букмекеры не уверены, что «Халл» Слуцкого сможет победить «Вулверхэмптон»

«Халл Сити», главный тренер которого — российский специалист Леонид Слуцкий, по мнению букмекеров, не является явным фаворитом матча 3-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 2.69. Шансы «Вулверхэмптона» на победу оценены коэффициентом 2.88. Поставить на ничью можно за 3.24 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.97.