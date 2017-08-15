Сергеев: крупные международные БК планируют выход на российский рынок

Генеральный директор ООО «Диджитал Беттинг» (bwin Россия) Дмитрий Сергеев поделился прогнозом о развитии российского рынка интерактивных ставок.

«По нашим данным, годовой объём российского рынка онлайн-беттинга составляет 140 млрд рублей, привлекательность его для международных игорных компаний понятна.



Совершенно точно несколько крупных международных букмекеров, хорошо известных в том числе и в нашей стране, планируют выход на российский рынок. Кто-то уже в ближайшем будущем. Футбольным болельщикам хорошо известны эти компании.

По ряду причин иностранные инвесторы пока относятся к российскому рынку настороженно. Это касается всех сфер. Причин здесь много. В частности, скажем так, подвижное и не всегда предсказуемое законодательство, а также отсутствие успешных примеров.

Да, мы в bwin идём по непроторенному пути, но намерены получить преимущество перед теми, кто пойдёт за нами. Мы уже будем на рынке, когда кто-то придёт на него впервые", — приводит слова Сергеева «Газета.Ru».

Осенью 2017 года bwin.ru начнёт приём интерактивных ставок. Выход всемирно известного бренда на российский рынок стал возможен в результате соглашения между GVC Holdings, которому принадлежит онлайн-букмекер, и структурами предпринимателя Александра Мамута.