Прогноз Карпина на матч «Янг Бойз» — ЦСКА: команды сыграют вничью

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч отборочного турнира Лиги чемпионов «Янг Бойз» — ЦСКА.

Ставки: ничья за 3.42; проход ЦСКА за 1.47 (см. все коэффициенты на матч)

«Неплохой жребий для ЦСКА. По-любому нужно „армейцам“ выходить в групповой этап Лиги чемпионов. Это и хорошие деньги, и престиж клуба. Думаю, что на «Янг Бойз» ЦСКА соберётся и как минимум не проиграет в гостевом встрече. Поставлю в первом матче на ничью, а во втором, я думаю, команда Гончаренко задачу успешно решит», — сообщил Карпин.

Матч «Янг Бойз» — ЦСКА состоится 15 августа в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф». Начало — в 21:45 мск. Ответная встреча пройдёт 23 августа в Москве.