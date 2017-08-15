Сергеев: в легальных конторах игроки защищены от беспредела букмекера

Генеральный директор ООО «Диджитал Беттинг» (bwin Россия) Дмитрий Сергеев рассказал, почему клиенты легальных букмекерских контор в России имеют ряд преимуществ перед делающими ставки у офшорных операторов.

«Клиенты легальных компаний защищены от беспредела букмекера. Играя у офшорных операторов, игрок намеренно делает это на свой страх и риск. Законодательно он никак не защищён. Букмекер в любой момент может в одностороннем порядке заблокировать счёт или аннулировать ставку. И причин тут множество — игрока могут назвать «вилочником», «послегольщиком», сказать, что он ставил на договорной матч, либо просто запретить доступ к игре без объяснений. И, что удивительно, никаких рисков, кроме разве что репутационных, в таких случаях офшорный букмекер не несёт. Подать в суд на зарегистрированную в офшоре компанию по понятным причинам не представляется возможным.



Если же игрок делает ставки у легального букмекера, имеющего лицензию ФНС и являющегося членом ЦУПИС, то он всегда может претендовать на соблюдение правил и при необходимости сможет обратиться в суд, чтобы отстоять свои права. До недавнего времени такая возможность существовала только у клиентов ППС (наземных пунктов приёма ставок), которые в обязательном порядке регистрировались в России. Зачастую игрокам удавалось в суде доказать свою правоту. Теперь же аналогичные возможности получат клиенты, предпочитающие совершать ставки в интернете.



Также клиенту легального интерактивного букмекера не придётся нести ответственность за незадекларированные доходы. Поиск зеркал, а также способов обхода блокировок сайтов офшорных букмекеров также сложно назвать комфортными условиями для ставок. И совсем скоро к ним прибавится ещё и невозможность проведения денежных операций (пополнение счетов и вывода средств)», — отметил Сергеев в статье, опубликованной в издании «Газета.Ru».

Компания bwin Россия начнёт приём интерактивных ставок осенью 2017 года. На данный момент на сайте bwin.ru пользователям доступна предварительная регистрация. Проект был создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co.