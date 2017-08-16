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Sportradar поможет бразильской федерации футбола бороться с договорными матчами

16 августа 2017, среда. 15:00 Ставки

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, заключила соглашение с бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Системы Sportradar будут контролировать футбольные матчи во всех лигах, проводимых под эгидой CBF. Так конфедерация намерена ужесточить борьбу с договорными матчами.

CBF будет получать результаты при помощи использования системы обнаружения мошенничества Sportradar. Кроме того, Sportradar будет консультировать сотрудников CBF по вопросам, связанным с обнаружением и предотвращением нечестной игры.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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