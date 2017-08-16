В рамках новой схемы Betwatch, которая призвана сделать букмекерские компании Великобритании более безопасными, пять человек были внесены в особый список 24 пунктов приёма ставок в Бирмингеме.



Созданная 18 месяцев назад Betwatch является результатом партнёрства комиссии Великобритании по азартным играм, полиции и букмекеров.



Betwatch наложила запреты после получения обращения от Городского совета Бирмингема и полиции Уэст-Мидлендс. Теперь пятеро жителей Бирмингема не смогут делать ставки в букмекерских конторах. Их данные и фотографии были распространены среди всех БК города.