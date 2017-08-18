БК Ladbrokes стала беттинговым партнёром ФК «Бёрнли»

Букмекерская компания Ladbrokes заключила трёхлетний спонсорский контракт с футбольным клубом «Бёрнли», выступающим в английской Премьер-лиге.

По условиям соглашения букмекер получит статус официального беттинг-партнёра команды. Ladbrokes будет обеспечено присутствие на официальном сайте «Бёрнли» и в социальных сетях клуба. Также букмекер будет размещать свою рекламу на щитах по периметру поля по время домашних матчей команды, на табло в перерыве, а также в программках клуба.

«Мы очень рады объявить о сделке с нашим новым британским партнёром по ставкам Ladbrokes. Уверен, это сотрудничество будет взаимовыгодным, а нашим фанатам будут доступны специальные предложения на сайте букмекера», — прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор «Бёрнли» Энтони Фэйрклоу.