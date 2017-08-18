Коэффициент на победу Макгрегора над Мейвезером упал до исторического минимума

Клиенты биржи ставок Betfair продолжают активно ставить на победу ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американским боксёром Флойдом Мейвезером, хотя тот считается явным аутсайдером боя.

Новость о том, что бойцы будут драться в перчатках весом в восемь унций, привела к новому валу ставок на Макгрегора, в связи с чем коэффициент на победу ирландца упал до минимальных 5.00.

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдёт по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок $ 75 млн, американец — $ 100 млн.