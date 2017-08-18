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Мейвезер призвал телеведущего ставить на себя и пообещал компенсировать проигрыш

18 августа 2017, пятница. 16:48 Ставки

Американский боксёр Флойд Мейвезер стал гостем шоу Джимми Киммела. В ходе интервью Мейвезер призвал телеведущего поставить на себя в бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

По словам Киммела, он подумывает о том, чтобы сделать ставку на Мейвезера. «У меня есть желание поставить на твою победу, чтобы выиграть немного денег», — сообщил Киммел.

«Это определённо стоит сделать, — ответил Флойд. — А в случае неудачи я компенсирую тебе потери».

«В самом деле?! Это лучшая сделка", — удивился Киммел, поспешив скрепить договорённость рукопожатием.

Поединок Мейвезера и Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдёт по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 килограмма). Букмекеры считают фаворитом боя американца. Коэффициент на победу Мейвезера — 1.20. На Макгрегора предлагается ставить за 5.25 (см. все коэффициенты на бой).

Авторы ставки $ 880 тыс. на Мейвезера потратят выигрыш на благотворительность
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Ставки
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