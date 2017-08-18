Букмекеры назвали фаворитов на первую тренерскую отставку сезона в АПЛ

Букмекеры обновили линию на первого тренера английской Премьер-лиги, который покинет занимаемую должность в сезоне-2017/18.



Аналитики считают фаворитом Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасл Юнайтед» и предлагают поставить на испанского специалиста за 3.00. Следом идёт рулевой «Сток Сити» Марк Хьюз (5.00), тройку замыкает Франк де Бур («Кристал Пэлас», 6.00), за ним идет Славен Билич из «Вест Хэм Юнайтед» и Антонио Конте из «Челси» (по 7.00) (см. все коэффициенты).



Ниже оцениваются шансы Крэйга Шекспира из «Лестер Сити» (по 13.0). За 17.0 можно поставить на Пола Клемента («Суонси Сити»).