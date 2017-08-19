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Аналитики считают «Халл» Слуцкого аутсайдером в матче с «Куинз Парк Рейнджерс»

19 августа 2017, суббота. 11:00 Ставки

«Халл Сити», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, по мнению букмекеров, не является явным фаворитом выездного матча 4-го тура Чемпионшипа с «Куинз Парк Рейнджерс». Начало встречи, которая пройдёт сегодня, 19 августа, в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд», запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Халл» за 3.03. Шансы «КПР» на победу оценены коэффициентом 2.50. Поставить на ничью можно за 3.38 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.07, а на ТМ 2,5 гола — за 1.84.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.84.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куинз Парк Рейнджерс Халл Сити Леонид Слуцкий коэффициенты
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