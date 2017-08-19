Букмекеры оценили шансы итальянских клубов прервать гегемонию «Ювентуса»

Букмекерские компании обновили линию на победителя чемпионата Италии по футболу сезона-2017/18, который стартует 19 августа. Туринский «Ювентус» выиграл шесть скудетто подряд.



Аналитики убеждены, что доминирование «Ювентуса» в итальянской Серии А продолжится (1.65). Поставить на то, что чемпионом станет любой другой клуб, предлагается за 2.16 (46%) (см. все коэффициенты).



В число основных претендентов на победу в чемпионате Италии входят «Наполи» (5.40), «Милан» (6.60), «Рома» (7.90) и «Интер» (10.00). Следом идут «Лацио» (34.0) и «Аталанта» (91.0).