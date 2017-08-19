Нагучев: в матче «Спартак» — «Локомотив» второй тайм будет самым результативным

Эксперт «Лиги Ставок» спортивный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.17 (см. все коэффициенты на матч)

«Честно говоря, у этого матча огромное количество вариантов. Но ни один из них не может считаться достоверным. Хотя бы потому, что это игра двух совершенно непредсказуемых команд. „Локомотив“ на прошлой неделе уступил „Тосно“. „Спартак“, большую часть времени уверенно игравший против ЦСКА, тоже взял и проиграл в итоге за шесть минут. В общем, ничего на сто процентов здесь прогнозировать невозможно. Но я предлагаю вариант, который очень напоминает мне правильный. Второй тайм матча будет результативнее первого. И те, и другие в последнее время изрядно наошибались. И в очной встрече постараются не форсировать события. И самое интересное отложат на второй тайм», — приводит слова Нагучева сайт БК «Лига Ставок».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 19 августа, на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 17:30 мск.